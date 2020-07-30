Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) появится в клипе у популярного исполнителя Сереги, известного сейчас как Полиграф ШарикOFF

Усик принес с собой чемпионский титул WBC и снова появился на публике в обуви разного цвета.

"Ого движ у вас", "Красавцы", "Ого состав", "аж глазам больно", " Ого групировочка , можно ехать Крым освобождать", "Три богатыря", - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к бою с британцем Дереком Чисорой.

На своей странице в Instagram украинский супертяж опубликовал видеос тренировки.

Усик в трусах с яркой расцветкой и футболке с надписью "Симферополь" показал как двигается.

"Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", - написал боксер.

"Саааня, Тормози с такими прикидами", "Боксеры - лучшие танцоры!", "Танцор из вас как и боксер ... Превосходный", "У вас с Тони Фергюсоном один тренер я так понимаю))", - пишут в комментариях подписчики.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.