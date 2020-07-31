Американский боксер Майк Тайсон заявил, что победил бы Конора Макгрегора
Но есть одно условия - нужно драться по правилам бокса, передает Politeka.net.
Так, легендарный боксер отправился на шоу Джимми Фэллона и сделал неожиданное заявление.
«Рокки? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он бы надрал, потому что Драго слишком громоздкий и чертовски медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются по правилам бокса», – говорится в выпуске TMZ.
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Ранее мы писали, что экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
Проведение поединка на свой странице в Instagram подтвердил Джонс.
"Счастлив, что наш бой с Майком Тайсоном состоится. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет легендарно", — сообщил Джонс.
Сейчас известно, что поединок пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
Также Майк Тайсон рассказал, сколько сбросил лишних килограмм во время тренировок.
Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.
«Мы просто тренируемся и боксируем. Это приносит мне отличные ощущения. Я согнал вес с 289 до 220 фунтов (с 131 до 99,7 кг) и чувствую себя хорошо», – рассказал Тайсон.
Форма 53-летнего Тайсона восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.
Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.
Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.
Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.