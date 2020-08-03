Легендарный тренер, профессиональный спортсмен Андрей Хомицкий, который помогает держать себя в форме, в том числе многим украинским звездам, показал один день из своей жизни
Соответствующее видео тренер опубликовал на своем Youtube-канале, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы)
Запись ролика началась с пробежки Хомицкого в 6.00 утра. По словам тренера, он проснулся в 4.30.
После тренировки автор видео рассказал, что у него начался второй комплекс упражнений и пробежка. По состоянию на 8.30, тренер успел пробежать 15 км, и после третьей тренировки - 25 км.
После чего Хомицкий отправился в офис, где принял душ, и поехал на прямой эфир. После этого была запланирована еще одна тренировка.
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"Меня часто спрашивают: "Как я успеваю делать много дел?". Вот в этом ролике все показано наглядно. Честно говоря, у меня даже нет времени и мысли о том, чтобы включить музыку в машине, потому что, на данный момент уже месяц как моя голова занята марафоном и участниками", - отметил Хомицкий.
Также известный тренер добавил, что в его марафоне участвует много людей, которых он не хочет разочаровать.
В студии на прямом эфире спортсмен раскрыл детали о диете. Как отметил тренер, нужно взращивать в себе дисциплину.
"Это не только следить за сладким, это режим дня, насколько ты готов делать любые мелочи в течение дня, ухаживать за собой", - подчеркнул спортсмен.
Позже тренер отправился в супермаркет и раскрыл, какой перекус его спасает, если нет возможности взять еду из дома.
Так, Хомицкий купил упаковку творога среднего процента жирности, а также несколько штук инжира.
День закончился времяпрепровождением с семьей на тренировке.
Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».
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