Это было эффектно!

На вечере профессионального бокса, который организовал Александ Усик, самым быстрым оказался бой между Виктором Выхристом и Семеном Пахомовым

Как передает Politeka.net, Выхрист одержал победу нокаутом во 2-м раунде. После боя Пахомов рассказал, что из-за пропущенных ударов в голову не помнит, как проиграл.

У 28-летнего Выхриста это был второй бой и вторая победа нокаутом.

30-летний Пахомов провел на профессиональном ринге уже 12 боев, из них два виграл, а остальные 10 проиграл. При этом пять раз Пахомов был нокаутирован.

Ранее мы писали, что 1 августа состоялся первый вечер бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика.

На ринг вышли перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса пришлось отдать от 1500 до 2500 гривен.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.