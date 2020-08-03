Вот это да!

Украинский боксер Александр Усик потроллил известного легковеса Дениса Беринчика

Беринчик попросил Усика сфотографировать его с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой "отжал" гаджет и спрятал в карман.

После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.

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«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.

После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.

Ранее мы писали, что на вечере профессионального бокса, который организовал Александ Усик, самым быстрым оказался бой между Виктором Выхристом и Семеном Пахомовым.

Также мы писали, что 1 августа состоялся первый вечер бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика.

На ринг вышли перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса пришлось отдать от 1500 до 2500 гривен.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

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