Украинский супертяж Владислав Сиренко одержал победу над Павлом Кроленко
Поединок состоялся на вечере бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика, передает Xsport.
Сиренко доминировал на протяжении всего поединка, однако в начале боя сопернику удалось создать ему проблемы.
В третьем раунде после серии мощных ударов Кроленко спасся благодаря гонгу, однако отказался от дальнейшего продолжения поединка и не вышел на четвертый раунд.
Владислав Сиренко получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.
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Ранее мы писали, что на вечере профессионального бокса, который организовал Александ Усик, самым быстрым оказался бой между Виктором Выхристом и Семеном Пахомовым.
Выхрист одержал победу нокаутом во 2-м раунде. После боя Пахомов рассказал, что из-за пропущенных ударов в голову не помнит, как проиграл.
У 28-летнего Выхриста это был второй бой и вторая победа нокаутом.
30-летний Пахомов провел на профессиональном ринге уже 12 боев, из них два виграл, а остальные 10 проиграл. При этом пять раз Пахомов был нокаутирован.
Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Усик потроллил известного легковеса Дениса Беринчика
Беринчик попросил Усика сфотографировать его с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой "отжал" гаджет и спрятал в карман.
После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.