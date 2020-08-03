Украинский супертяж Владислав Сиренко одержал победу над Павлом Кроленко

Поединок состоялся на вечере бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика, передает Xsport.

Сиренко доминировал на протяжении всего поединка, однако в начале боя сопернику удалось создать ему проблемы.

В третьем раунде после серии мощных ударов Кроленко спасся благодаря гонгу, однако отказался от дальнейшего продолжения поединка и не вышел на четвертый раунд.

Владислав Сиренко получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.

Ранее мы писали, что на вечере профессионального бокса, который организовал Александ Усик, самым быстрым оказался бой между Виктором Выхристом и Семеном Пахомовым.

Выхрист одержал победу нокаутом во 2-м раунде. После боя Пахомов рассказал, что из-за пропущенных ударов в голову не помнит, как проиграл.

У 28-летнего Выхриста это был второй бой и вторая победа нокаутом.

30-летний Пахомов провел на профессиональном ринге уже 12 боев, из них два виграл, а остальные 10 проиграл. При этом пять раз Пахомов был нокаутирован.

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Усик потроллил известного легковеса Дениса Беринчика

Беринчик попросил Усика сфотографировать его с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой "отжал" гаджет и спрятал в карман.

После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

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