Вот это да!

Футболист "Колоса" встретился с украинским боксером Александром Усиком

"Колос" завершил сезон на мажорной ноте, сенсационно завоевав путевку в Лигу Европы, передает ua-football.com.

Не в последнюю очередь успех команды можно связать и с отменной формой игроков после изнурительного сезона.

А это заслуга нового тренера коллектива из Ковалевки Виталия Мандзюка.

Добавляет позитивных эмоций и встреча с известным украинским боксером Александром Усиком.

"Чемпион", - коротко высказался о встрече Виталий у себя в Инстаграм.

"Встреча Усика и МакГрегора", - пошутил в комментариях комментатор Владимир Кобельков.

Мандзюк действительно с каждым годом все больше похож на легендарного бойца ММА.

Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) рассказал, почему не принял участия в вечере бокса USYK 17 Promotion

«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.

После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".