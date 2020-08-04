Футболист "Колоса" встретился с украинским боксером Александром Усиком
"Колос" завершил сезон на мажорной ноте, сенсационно завоевав путевку в Лигу Европы, передает ua-football.com.
Не в последнюю очередь успех команды можно связать и с отменной формой игроков после изнурительного сезона.
А это заслуга нового тренера коллектива из Ковалевки Виталия Мандзюка.
Асмус не сдержалась и проговорилась о скорой свадьбе Харламова: "Нефиг было..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
Красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть: «Жизнь такая»
Дожди атакуют Украину с новой силой, кого ждет удар: точный прогноз
Добавляет позитивных эмоций и встреча с известным украинским боксером Александром Усиком.
"Чемпион", - коротко высказался о встрече Виталий у себя в Инстаграм.
"Встреча Усика и МакГрегора", - пошутил в комментариях комментатор Владимир Кобельков.
Мандзюк действительно с каждым годом все больше похож на легендарного бойца ММА.
Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) рассказал, почему не принял участия в вечере бокса USYK 17 Promotion
«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.
После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".