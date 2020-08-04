В американском Анкасвилле в рамках вечера бокса состоялся бой-реванш между Джозефом Джорджем и Маркусом Эскудеро
Их первый поединок Джордж выиграл раздельным решением судей.
В этот раз на 20-й секунде 9-го раунда Эскудро пропустил тот самый апперкот, после которого у него "потух свет".
Рефери начал считать до 10-ти, хотя было совершенно ясно, что аргентинский боксер не поднимется.
У Джорджа это 11-я победа в 11-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, при этом 7-я - нокаутом.
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Ранее мы писали, что на этих выходных в США состоялся женский поединок.
На ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО).
Едва раздался стартовый гонг, Эстрада бросилась в атаку, в то время как ее соперница осталась стоять на месте: Сеньеса провела две молниеносные комбинации, после чего Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты.
Для того, чтобы нокаутировать Эдкинс, Эстраде понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.
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