Вот это новость!

Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что может выйти в ринг, после завершения карьеры футболиста

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью своему другу, известному кикбоксеру Фуаду Эзбири.

«Я испытывая острые ощущения от единоборств. Люблю тренироваться, мы уже занимались вместе.

Когда моя футбольная карьера завершится, почему бы мне не потренироваться с тобой в течение шести месяцев? Если посчитаешь, что я готов к боям – никаких проблем. Клянусь Богом, я буду готов», - заявил Бензема.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.

Усик теперь на втором месте. Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.