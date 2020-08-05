Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, что думает о Александре Усике

Как передает Politeka.net, бывший боксер поделился мнением относительно успехов украинца в супертяжелом весе.

«Усик будет страдать, когда ему придется соревноваться в ударной мощи. Даже в крузервейте он не был специалистом по нокаутам с одного удара. Усик – мастеровитый боец, у него есть тайминг, ритм, умение работать с углами.

Но когда дело доходит до грубой силы, ты должен сдерживать этих гигантов. Одних навыков недостаточно, чтобы побить более крупных бойцов, ведь они просто перешагнут через тебя.

Усику не хватит ударной мощи, чтобы отогнать от себя Чисору, не говоря уже об Уайлдере, Фьюри и Джошуа. Он не сможет сдержать этих монстров», - резюмировал Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

Кроме того, футболист "Колоса" встретился с украинским боксером Александром Усиком.

"Колос" завершил сезон на мажорной ноте, сенсационно завоевав путевку в Лигу Европы.

Не в последнюю очередь успех команды можно связать и с отменной формой игроков после изнурительного сезона.

А это заслуга нового тренера коллектива из Ковалевки Виталия Мандзюка.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

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