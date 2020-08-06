Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась аппетитными изгибами в кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«То, что говорят ваши глаза, шепчет ваша душа ❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном фото модель запечатлена в момент, когда она красит глаза. При этом сама красотка позирует в кружевном боди, демонстрируя аппетитные изгибы. Это произвело невероятный эффект среди ее поклонников.

«Ого, шоколадка», «очень красивый ракурс», «бомба!», «один вопрос — почему ты всегда так горяча?», «ты просто наповал меня убила этим фото», «О мой бог», «магический вид. Так и притягивает», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя модель Джорджина Родригес, показала свои горячие танцы в компании мужчин

Красотка с невероятными формами стала популярной после того, как завела отношения с футболистом.

Модель приглашают на различные мероприятия. Так, в феврале этого года Родригес пригласили на песенный конкурс Sanremo Music Festival, где она стала ведущей.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».