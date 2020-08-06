Организаторы боя Роя Джонса с Майком Тайсоном приняли решение изменить правила соревнований

Боксеров обяжут надеть шлемы и использовать перчатки весом 18 унций.

Это сделано из соображений безопасности, учитывая возраст спортсменов.

Известно, что бой Тайсон - Джонс пройдет 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.

Ранее мы писали, что американский боксер Майк Тайсон заявил, что победил бы Конора Макгрегора.

Но есть одно условия - нужно драться по правилам бокса.

Так, легендарный боксер отправился на шоу Джимми Фэллона и сделал неожиданное заявление.

«Рокки? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он бы надрал, потому что Драго слишком громоздкий и чертовски медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются по правилам бокса», – говорится в выпуске TMZ.

Кроме того, бой Александр Усик - Дерек Чисора состоится совсем скоро.

Об этом сообщил менеджер британца Дэвид Хэй.

«Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22-го августа пройдет бой Уайт - Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя - и нужно проводить поединок Чисора - Усик».

Он заявил, что поединок должен состояться в октябре.

«Так что где-то октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторов», - сказал Хэй.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.