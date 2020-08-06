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23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей устроила жаркую фотосессию в спортивных костюмах

Как передает Politeka.net, серию фото звезда сети опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка позировала в очень соблазнительных комплектах для занятий спортом. Они идеально подчеркивали выдающиеся формы спортсменки. Соммер крутилась, показывая самые сладкие места со всех сторон. Особенно круто выглядела ее «пятая точка». Благодаря завышенной талии шортиков она выглядела очень аппетитно.

«Нужна мотивация для тренировки? Новые тренировочные наряды обычно делают свое дело», - подписала фото красотка.

За час ее пост собрал более 250 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Когда ваши мама и папа сделали вас, они благословили всех нас», «Они выглядят великолепно!», «Святая», «Сладкая», «Ты божественно красива», «Ух, какая», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Соммер Рей примеряла образ зайчика из Playboy. Красотка приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась с поклонниками фото. На девушке был кожаный корсет, трусики, бабочка на шее и ушки, которые придали образу особой пикантности. Фитнес-модель позировала в соблазнительных позах, держа в руках поднос с выпивкой.

Напомним, что Соммер Рей устроила эффектные переодевания на пляже: топ самых сочных образов.

Как сообщала Politeka, Соммер Рэй пошалила на тренировке в ультра-узких шортах: "Зажигательная малышка".

Также Politeka писала, что Соммер Рей сбросила одежду, соблазнив обнаженным телом: «Как теперь заснуть?».