Юна фітнес-модель Соммер Рей порадувала шанувальників відвертим фото

В Instagram красуня опублікувала серію знімків з нової фотосесії, пише Politeka.net. Модель була зовсім голою. З одягу на ній красувалися лише трусики, які нагадували мотузочку і зовсім нічого не прикривали.

Свої груди дівчина прикривала руками. На фото можна розгледіти ідеальну фігуру спортсменки, спокусливі вигини її тіла. Красуня стояла до камери спиною, даючи можливість шанувальникам дофантазувати її вид спереду.

«Хіть стрімка, але любов чекає», - підписала знімок зірка.

За день її фото зібрало майже 1,2 млн лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Як це красиво», «Ти дуже гаряча», «Це приголомшливо», «Соммер, так не чесно. Як тепер заснути після побаченого?», «Подзвони мені», «Це просто вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соммер Рей відпочивала з друзями біля басейну. Красуня влаштувала спонтанну фотосесію. Вона була в купальнику, який підкреслював її видатні форми. Дівчина залізла в бочку з кульками і блискітками, блиснувши при цьому своєю «п'ятою точкою». Засвітила модель і груди, які було видно через мокрий топ.

Зазначимо, що Соммер Рей всього 23 роки. Вона народилася і виросла в Америці.

Нагадаємо, що Соммер Рей в костюмі школярки побешкетувала у всіх на виду: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Соммер Рей влаштувала рольові ігри в костюмах для дорослих: з такою не засумуєш.

Також Politeka писала, що Соммер Рей влаштувала ефектні переодягання на пляжі: топ самих соковитих образів.