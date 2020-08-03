Юная фитнес-модель Соммер Рей порадовала поклонников откровенным фото
В Инстаграм красотка опубликовала серию снимком с новой фотосессии, пишет Politeka.net. Модель была совсем голой. Из одежде на ней красовались лишь трусики, которые напоминали веревочку и совсем ничего не прикрывали.
Свою грудь девушка прикрывала руками. На фото можно рассмотреть идеальную фигуру спортсменки, соблазнительные изгибы ее тела. Красотка стояла к камере спиной, давая возможность поклонникам дофантазировать ее вид спереди.
«Похоть стремительна, но любовь ждет», - подписала снимок звезда.
За день ее фото собрало почти 1,2 млн лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
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«Как это красиво», «Ты очень горячая», «Это потрясающе», «Соммер, так не честно. Как теперь уснуть после увиденного?», «Позвони мне», «Это просто огонь», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Соммер Рей отдыхала с друзьями возле бассейна. Красотка устроила спонтанную фотосессию. Она была в купальнике, который подчеркивал ее выдающиеся формы. Девушка забралась в бочку с шариками и блестками, сверкнув при этом своей «пятой точкой». Засветила модель и грудь, которая просвещалась через мокрый топ.
Отметим, что Соммер Рэй всего 23 года. Она родилась и выросла в Америке.
Напомним, что Соммер Рэй в костюме школьницы пошалила у всех на виду: идеальный ракурс.
Как сообщала Politeka, Соммер Рей устроила ролевые игры в костюмах для взрослых: с такой не соскучишься.
Также Politeka писала, что Соммер Рей устроила эффектные переодевания на пляже: топ самых сочных образов.