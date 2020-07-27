23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала гарячу фотосесію, примірявши неймовірні наряди

Як передає Politeka.net, відео зйомки зірка мережі опублікувала у себе в Instagram в сторіс. Дівчина приміряла образ зайчика з Playboy. На ній був шкіряний корсет, трусики, метелик на шиї і вушка, які надали образу особливої пікантності. Красуня позувала в спокусливих позах, тримаючи в руках тацю з випивкою. Варто відзначити, що виглядала Соммер чудово.

Другий образ, який красуня приміряла був не менш гарячим. Дівчина одягла чорну оксамитову білизну, вишиту намистинами. Родзинкою образу був капелюх, як у мафіозі, і карти, які моделі засунули в труси. Дівчина радісно сміялася. Дивитися на неї було одне задоволення.

Раніше ми писали, що Соммер Рей блиснула своєю ідеальною спортивною фігурою в бузковому костюмі, який підкреслив всі її переваги. Дівчина позувала в короткому топі і обтягуючих лосинах.

Крім цього, нещодавно модель поділилася гарячим фото, на якому займалася прибиранням. Красуня позувала в зеленій сорочці на голе тіло і коротких шортиках. Дівчина мила вікна і спокусливо дивилася в кадр. Шанувальники зазначили, що із задоволенням співпрацювали б з такою помічницею по дому.

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А ще Politeka писала, що Соммер Рей влаштувала ефектні переодягання на пляжі: топ найсоковитіших образів.

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