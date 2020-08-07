Умер 22-летний футболист из Кривого Рога Дмитрий Левчук
Парню диагностировали страшную болезнь - спаечную болезнь брюшной полости.
Пару недель назад спортсмен пробыл в реанимации, затем Дмитрию стало хуже и он впал в кому.
Медики провели множество операций, но к сожалению жизнь юного спортсмена оборвалась 5 августа, когда у него отказали почки, сообщает krlife.com.
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Криворожский ФК "Горняк" выразил соболезнование о смерти юного спортсмена:
"Нам не выразить всю боль, которую испытываем после этой утраты. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.
Недавно мы писали, что новым главным тренером ФК «Динамо» стал известный Мирча Луческу
Тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980.
С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире.
Напомним, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.
Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.
Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.
Как сообщала Politeka, экс-звезда Динамо может вернуться в Киев: что известно о вероятном трансфере.
Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.