Американец Деррик Льюис нокаутировал россиянина Алексея Олейника в главном бою UFC Fight Night в Лас-Вегасе

Льюис одержал победу на старте второго раунда: Льюис "уничтожил" Олейника мощным ударом в челюсть, а затем добил его в партере.

Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Это 11-я победа Льюиса нокаутом в супертяжелом весе, по этому показателю он сравнялся с Кейном Веласкесом и Жуниором дос Сантосом.

Ранее мы писали, что американском Анкасвилле в рамках вечера бокса состоялся бой-реванш между Джозефом Джорджем и Маркусом Эскудеро.

Их первый поединок Джордж выиграл раздельным решением судей.

В этот раз на 20-й секунде 9-го раунда Эскудро пропустил тот самый апперкот, после которого у него "потух свет".

Рефери начал считать до 10-ти, хотя было совершенно ясно, что аргентинский боксер не поднимется.

У Джорджа это 11-я победа в 11-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, при этом 7-я - нокаутом.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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