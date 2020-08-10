Украинский боксер Александр Усик уже в третьем поединке в рамках супертяжелого веса получит шанс стать чемпионом мира

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает Sky Sports.

"Энтони выйдет в ринг в декабре против Пулева. Затем у него будет перерыв до июня или июля 2021, потому что он справится со своими обязательствами по защите титулов" – сказал промоутер Хирн.

Хирн заявил, что Усик получит право на бой за титул WBO, если победит в следующем поединке Дерека Чисору.

Украинец летом 2021 может получить бой против 30-летнего британца Энтони Джошуа

"Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа уже нужно защищать титул против Александра", – отметил Хирн.

К слову, недавно промоутерская компания Александра Усика провела свой первый турнир – Big Boxing Night в Киеве

Александр Усик на своей страничке в Instagram поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.

Он опубликовал фотографию, на которой он слушает гимн Украины перед открытием турнира, а также серию фото с людьми, которые, видимо, помогали боксеру в огранизации турнира.

“Идем дальше...Мир любит сильных!”, - подписал украинский боксер свой пост.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".