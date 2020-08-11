Ровно 8 лет назад Александр Усик одержал олимпийское золото в Лондоне

Украинец в финальной схватке победил итальянца Руссо, передает 24 канал.

Руссо чуть активнее начал поединок и создавал прессинг на украинца. Главным козырем Усика в этой встрече стали его замечательные контратаки. В итоге Александр победил в 3-минутке со счетом 3:1.

Второй период выдался очень напряженным. Боксеры раз за разом брали инициативу в свои руки. Доказательством этого был финальный счет второго периода – 8:8.

В последнем раунде Усик был точнее и в итоге победил в противостоянии со счетом 14:11 и стал олимпийским чемпионом.

После победы Александр станцевал гопак.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик уже в третьем поединке в рамках супертяжелого веса получит шанс стать чемпионом мира.

"Энтони выйдет в ринг в декабре против Пулева. Затем у него будет перерыв до июня или июля 2021, потому что он справится со своими обязательствами по защите титулов" – сказал промоутер Хирн.

Хирн заявил, что Усик получит право на бой за титул WBO, если победит в следующем поединке Дерека Чисору.

Украинец летом 2021 может получить бой против 30-летнего британца Энтони Джошуа

"Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа уже нужно защищать титул против Александра", – отметил Хирн.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

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