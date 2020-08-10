Український боксер Олександр Усик вже в третьому поєдинку в рамках суперважкої ваги отримає шанс стати чемпіоном світу

Як пише Politeka.net, про це повідомляє Sky Sports.

"Ентоні вийде в ринг в грудні проти Пулєва. Потім у нього буде перерва до червня або липня 2021, тому що він впорається зі своїми зобов'язаннями щодо захисту титулів" – сказав промоутер Хірн.

Хірн заявив, що Усик отримає право на бій за титул WBO, якщо переможе в наступному поєдинку Дерека Чісору.

Українець влітку 2021 може отримати бій проти 30-річного британця Ентоні Джошуа

"Якщо Чісора не засмутить Усика, то Джошуа вже потрібно захищати титул проти Олександра", - зазначив Хірн.

До слова, нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.

Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.

"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".