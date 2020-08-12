Боб Арум заявил, что фанаты обязаны сначала увидеть бой Фьюри-Джошуа, а Усик и Уайт должны подождать
"Весь мир хочет увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они добьются положительного результата в поединках с Уайлдером и Пулевым соответственно.
Всем безразлично желание претендента от WBO Усика или претендента от WBC Уайта. Болельщикам безразлично. Все хотят увидеть, как Джошуа и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира. Я думаю, давление со стороны общественности позволит этому бою состояться", - цитирует Арума talksport.com.
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Ранее мы писали, что соперник Александра Усика Дерек Чисора вскоре проведет несколько спаррингов с россиянином Александром Поветкиным
Кроме того, россиянин 22 августа оспорит с британцем Диллианом Уайтом звание официального претендента на титульный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
О своих планах провести 10 дней в компании с Чисорой Поветкин рассказал в Instagram.
«Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно!
Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься», - сообщил Поветкин.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.