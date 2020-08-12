Белорусский боксер Иван Баранчик выразил свою поддержку гражданам Беларуси, которые протестуют против власти

Слова поддержки он написал в Instagram.

"Жыве Беларусь. Белорусы — это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать.

Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет.

Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.

Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные", - написал в спортсмен.

Ранее мы писали, что Боб Арум заявил, что фанаты обязаны сначала увидеть бой Фьюри-Джошуа, а Усик и Уайт должны подождать

"Весь мир хочет увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они добьются положительного результата в поединках с Уайлдером и Пулевым соответственно.

Всем безразлично желание претендента от WBO Усика или претендента от WBC Уайта. Болельщикам безразлично. Все хотят увидеть, как Джошуа и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира. Я думаю, давление со стороны общественности позволит этому бою состояться", - цитирует Арума talksport.com.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.