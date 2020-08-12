Экс-игрок сборной России Роман Широков "отправил в нокаут" арбитра время матча любительских команд на Московском Кубке Селебрити
Пострадал судья Никита Данченко. У пострадавшего снимают побои, он намерен обратиться в полицию.
"В одну камеру с Ефремовым определить", " Теперь, рома, дома сиди", Газпрому все можно, теперь нам по*уй, может дома сидеть. Зенит только уродов может породить, культурная столица ё-пт", " А че. Тех двоих оправдали. Теперь они будут кидаться на людей все. Посадить этого на долго", - пишут в комментариях.
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Кроме того мы писали, что в Мехико состоялся вечер бокса, во время которого подрались местные бойцы Серхио Чирино Санчес и Густаво Пина.
Серхио нокаутировал своего соперника шикарным апперкотом уже в третьем раунде.
Удар Чирино Санчеса был настолько мощным, что Пина упал на ринг. Этот удар может смело соревноваться за звание лучший нокаут года.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.