Экс-игрок сборной России Роман Широков "отправил в нокаут" арбитра время матча любительских команд на Московском Кубке Селебрити

Пострадал судья Никита Данченко. У пострадавшего снимают побои, он намерен обратиться в полицию.

"В одну камеру с Ефремовым определить", " Теперь, рома, дома сиди", Газпрому все можно, теперь нам по*уй, может дома сидеть. Зенит только уродов может породить, культурная столица ё-пт", " А че. Тех двоих оправдали. Теперь они будут кидаться на людей все. Посадить этого на долго", - пишут в комментариях.

Кроме того мы писали, что в Мехико состоялся вечер бокса, во время которого подрались местные бойцы Серхио Чирино Санчес и Густаво Пина.

Серхио нокаутировал своего соперника шикарным апперкотом уже в третьем раунде.

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



🎥ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Удар Чирино Санчеса был настолько мощным, что Пина упал на ринг. Этот удар может смело соревноваться за звание лучший нокаут года.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.