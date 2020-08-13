Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала о тренировке по фитнесу

На фото красотка сидела на диване в лосинах и топе. Ана без стыда демонстрировала свое идеальное тело и грудь, которая еле вместилась в узенький топ. Звезда оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скоро появится несколько забавных вещей. Если вам нравятся бесплатные тренировки, жду. Всем спасибо, пока", - написала Чери.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу", "Very Beautiful!", "Мне скучно без причины", "Как поживаешь?", "Ты великолепна", "Мамочка, твои фанаты из Колумбии", "Я б любил её сутки напролёт, без перерыва на обед".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери очаровала красотой в горячем и, одновременно, нежном образе.

Так, на одном из недавних снимков Ана предстала в желтом топике с кокетливыми завязочками по бокам. Благодаря последним красотка смогла натянуть топик, настолько, что оголилась часть груди.

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери не только хвастается своей невероятной фигурой, но также показывает, как достигла таких результатов.

Ана сделала несколько упражнений с гантелями, бегом на месте и отжиманиями.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери потрясла упругими ягодицами в бесстыжих шортиках

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