Британский супертяж Энтони Джошуа в конце года будет драться с Кубратом Пулевым, а после - два боя с Тайсоном Фьюри

Как пишет Politeka.net, есть проблема - украинский боксер Александр Усик является обязательным претендентом на титул Джошуа и хочет провести бой летом 2021 года.

Промоутер Эдди Хирн надеется, что Дерек Чисора, с которым должен драться Усик, победит и решит эту проблему.

«Энтони готов к большим боям. Он нацелен победить Пулева, а потом летом и осенью 2021 года провести два боя с Фьюри.

У Джошуа есть проблема в виде обязательной защиты против Усика. Но посмотрим, не решит ли за нас этот вопрос Дерек Чисора», - сказал Хирн.

К слову, недавно промоутерская компания Александра Усика провела свой первый турнир – Big Boxing Night в Киеве

Александр Усик на своей страничке в Instagram поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.

Он опубликовал фотографию, на которой он слушает гимн Украины перед открытием турнира, а также серию фото с людьми, которые, видимо, помогали боксеру в огранизации турнира.

“Идем дальше...Мир любит сильных!”, - подписал украинский боксер свой пост.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".