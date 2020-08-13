Зимой состоится бой Энтони Джошуа - Кубрат Пулев
Как пишет Politeka.net, британец уже успел договориться о двух боях с Тайсоном Фьюри в 2021 году.
«Джошуа очень высокомерный. Он уже говорит о Фьюри, хотя наш с ним бой еще не начался. Он не думает о нашем бое, как это у него было в первом поединке с Руисом.
И сейчас он получит второй нокаут в своей карьере. Уверен, что смогу удивить мир бокса», - заявил Пулев.
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Кроме того, британский супертяж Энтони Джошуа в конце года будет драться с Кубратом Пулевым, а после - два боя с Тайсоном Фьюри
Есть проблема - украинский боксер Александр Усик является обязательным претендентом на титул Джошуа и хочет провести бой летом 2021 года.
Промоутер Эдди Хирн надеется, что Дерек Чисора, с которым должен драться Усик, победит и решит эту проблему.
«Энтони готов к большим боям. Он нацелен победить Пулева, а потом летом и осенью 2021 года провести два боя с Фьюри.
У Джошуа есть проблема в виде обязательной защиты против Усика. Но посмотрим, не решит ли за нас этот вопрос Дерек Чисора», - сказал Хирн.
К слову, недавно промоутерская компания Александра Усика провела свой первый турнир – Big Boxing Night в Киеве
Александр Усик на своей страничке в Instagram поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.
Он опубликовал фотографию, на которой он слушает гимн Украины перед открытием турнира, а также серию фото с людьми, которые, видимо, помогали боксеру в огранизации турнира.
“Идем дальше...Мир любит сильных!”, - подписал украинский боксер свой пост.
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".