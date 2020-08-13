Украинский боксер Сергей Деревянченко, который сейчас готовится к бою против Джермалла Чарло рассказал, как относится к Деметриусу Андраде

"Это топовые боксеры. Головкин, Чарло, Андраде, Канело, Сондерс – это топовые боксеры. Они разные, но они все примерно на одном уровне.

Себя я тоже оцениваю звездой дивизиона. Не в плане медиа, но по уровню я в этой пятерке-шестерке тоже есть. В медийном плане Альварес выше, и гонорары у нас разные", - сообщил Деревянченко.

К слову, Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) подерется с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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