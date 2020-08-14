Тренер и отец Теофимо Лопеса утверждает, что его сын победит украинца Василия Ломаченко за три раунда

"Бой не продлится и трех раундов. Когда этот монстр ударит его первым ударом, вы увидите раненую безногую собаку.

С ним будет все кончено. Первый удар изменит весь бой. Он будет сожалеть, что вышел на ринг. Вы увидите 23-летнего парня, ставшего абсолютным чемпионом мира. Вот и все", - цитирует Теофимо-старшего ESPN.

К слову, Теофимо Лопес назвал неправдой то, что Василий Ломаченко отказался от части своего гонорара в его пользу, чтобы поединок состоялся.

"Пишут какую-то чушь, типа Ломаченко отказался от части своего гонорара, чтобы бой со мной состоялся, и отдал мне около 800 тысяч от своего вознаграждения.

Это неправда, и мне неприятно то, что люди пишут такое, и это выглядит так, будто он залез в свой карман".

Ранее мы писали, что Боб Арум заявил, что фанаты обязаны сначала увидеть бой Фьюри-Джошуа, а Усик и Уайт должны подождать.

"Весь мир хочет увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они добьются положительного результата в поединках с Уайлдером и Пулевым соответственно.

Всем безразлично желание претендента от WBO Усика или претендента от WBC Уайта. Болельщикам безразлично. Все хотят увидеть, как Джошуа и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира. Я думаю, давление со стороны общественности позволит этому бою состояться", - цитирует Арума talksport.com.

Как сообщала Politeka, названы фантастические гонорары боксеров за бой Ломаченко-Лопес.

Также Politeka писала, что Ломаченко "оплатил" бой с Лопесом: названа окончательная дата дорогостоящего поединка

Напомним, ранее тренер Лопеса сделал громкое заявление относительно боя: "Он принял предложение по деньгам и..."