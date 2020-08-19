Американский боксер Гэрри Рассел заявил, что Василий Ломаченко избегает реванша

"Ломаченко? Все о нем говорят. Но этот поганец даже не хочет видеть меня", - сказал Рассел в Instagram.

Он также заявил, что намерен подняться в весовой категории и встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 63,5 кг) американцем Терренсом Кроуфордом.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на Василия Ломаченко в гостинице.

Об этом сообщает Tru School Sports в YouTube.

По словам Лопеса-старшего, Ломаченко после этого случая начал их с сыном недолюбливать.

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер Лопеса.

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