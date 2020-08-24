Американская фитнес-модель Лекси Кай подразнила видом в эффектном красном костюме

Спортсменка каждый день показывает в разделе Стори в Инстаграм, как занимается по утрам, разминается на пробежке или подтягивает формы в спортзале. При этом фитнес-модель любит рассказывать о том, как принять себя и свое тело, чтобы не бояться похудения или набора веса.

Чтобы подчеркнуть свои достоинства после многочасовых и каждодневных тренировок, Лекси устроила фотосессию перед зеркалом в дерзком красном костюме, состоящем из коротеньких шортиков и маечки на тонких лямках.

Блондинка для большей пикантности соблазнительно задрала верхнюю часть комплекта, чтобы показать, как позирует без белья. Дерзкий жест не остался незамеченным поклонниками:

«Желаю, чтобы моя девушка была такой же горячей, как ты🔥», «Очень сильное фото, и стремление быть лучше👏👏», «Я бы хотел такие же горячие формы бля своей любимой», «эта девушка такая красивая и такая горячая❤️😍❤️», «Просто шикарно! 😍😍😍», «абсолютно великолепная, любимая богиня 😘», «Выходи за меня» «У тебя очень красивые глаза ❣💕💓😘🤗», - пишут фанаты.

Также ранее Лекси покорила видом в белье, но при этом также рассказала о женском теле:

«Женские тела прекрасны во всех формах и размерах. Высокие, короткие, худые, подтянутые, мягкие, пышные, спортивные и / или толстые - все они обладают качествами, которые можно ценить. Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива.

Бороться с гипотиреозом может быть сложно, и я все еще учусь управлять им и бороться с ним. Одно могу сказать: мне нравится быть толстой, потому что мне не нужно чувствовать, что я всегда должена соблюдать очень строгую диету. Я считаю, что баланс - это ключ ко всему в жизни. Научиться любить себя таким, какой вы есть, - это высшая награда. 🥇», - рассказывает Лекси.

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