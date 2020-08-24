Известная украинская спортсменка Дарья Билодид показала, как празднует День независимости Украины
Звезда опубликовала несколько фото с Софиевской площади в Киеве в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Звезда предстала в голубом костюме. Укороченный жакет с пуговицами под грудью оголил пресс знаменитости. Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию и удлинили ножки.
Различные аксессуары отлично дополнили образ известной спортсменки.
Дарья позировала в компании украинской легкоатлетки Ольги Саладухи. Спортсменка выбрала белый брючный костюм и украсила его желто-голубой лентой.
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"С Днем Независимости, Украина! 💙💛 Люблю тебя!". - подписала фото Билодид.
За час пост собрал почти десять тысяч лайков и много комментариев.
"Ваууу, блеск😍🔥😉", "Красавицы 🇺🇦🤩", "My Angel", "Прекрасные", "Поздравляю дай Бог что бы реально была независимой", "Наша красавица!!!!! 😍🔥🔥🔥😍", "Поздравляю!!! У вас прекрасная семья!!!", "Костюм и вы просто🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Дарья Билодид позировала в белой блузке, которую спустила с плеч. Больше ничего не было на Дарье, кроме очков, которыми прикрыла глаза звезда. Спортсменка сидела на бетонной конструкции и смотрела куда-то, показывая себя со спины. На фото можно увидеть побережье и гору, а также идеальное тело украинской спортсменки.
Ранее сообщалось, что Дарья Билодид позировала в одном купальнике и шортах, демонстрируя невероятно красивую фигуру.
«Прокатилась с ветерком😍🦸🏼♀️🤣 кайф», — говорится в сообщении.
Пользователи сети осыпали спортсменку комплиментами.
Напомним, Билодид похвасталась фигурой в крохотных шортах и произвела фурор: загляденье!
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