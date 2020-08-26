Американская фитнес-модель Лекси Кай восхитила видом в трендовом красном костюме
Спортсменка каждый день тренируется в зале, показывая фотоотчет в разделе Стори в социальной сети Инстаграм. Лекси нравится удивлять новыми и необычными подходами к занятиям, поэтому в последнее время она тренировалась на природе.
Чтобы привлекать внимание к себе, очень часто фитнес-модель также примеряет на себя модные спортивные костюмы, следуя за трендами. В этот раз эффектная девушка надела ярко-красный костюм. выгодно подчеркнувший упругую грудь и подтянутые ягодицы.
Лекси удалось восхитить стройной фигурой и "прокаченными" бедрами, которыми она так гордится. Из-за низкого роста Лекси не комплексует, также и из-за того, что она кажется полнее, чем есть. Поэтому девушка одевается всегда так, чтобы ее пышные формы были подчеркнуты правильно.
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«Малышка для любви 🐵💧👅🍑🍆😍», «Откройся и скажи ах», «Хорошая поза для формочек», «Я сказал тебе смотреть мне в чёртовы глаза ....», «Никто не смотрит в глаза🔥🔥🔥», «Великолепно 😁👌», «Классная картинка дорогая 💕»», «2-е фото, черт возьми, фотошоплено», «Так красиво🌹»», «сексуальный наряд, красивое лицо и потрясающие красивые глаза, жаль, что я там тренировался с тобой вот 💋», «Держи свои деньги, я просто хочу копию этой фотографии ...», «Я знаю, ты слышишь это все время .. но я думаю, что ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел😘», - написали пользователи.
Также, чтобы подчеркнуть свои достоинства после многочасовых и каждодневных тренировок, Лекси устроила фотосессию перед зеркалом в дерзком красном костюме, состоящем из коротеньких шортиков и маечки на тонких лямках.
Блондинка для большей пикантности соблазнительно задрала верхнюю часть комплекта, чтобы показать, как позирует без белья. Дерзкий жест не остался незамеченным поклонниками:
«Желаю, чтобы моя девушка была такой же горячей, как ты🔥», «Очень сильное фото, и стремление быть лучше👏👏», «Я бы хотел такие же горячие формы бля своей любимой», «эта девушка такая красивая и такая горячая❤️😍❤️».
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