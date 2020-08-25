Британский боксер Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) заявил, что поражение от Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) сделало его сильнее

Также он прокомментировал эпизоды с нокдаунами россиянина, передает слова британца Sky Sports.

«Я не жалею о своем поражении. Это был отличный бой, и Поветкин хорошо выступил. Я знаю, что могу победить его. Я показал это с первого раунда.

Его угол уже был готов снять его, но он провел один из лучших ударов в своей карьере. Это супертяжелый вес, полный драм, взлетов и падений.

Я не спешил в четвертом раунде, потому что он опасен - когда он потрясен, он выбрасывает мощные удары».

К слову, украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) рассказал, что думает об отношениях России и Украины.

Также он сообщил, почему согласился на сотрудничество с россиянином Александром Поветкиным.

"Меня очень беспокоит, что у нас с Россией настолько тяжелые отношения. Да, правительство России ведет очень агрессивную политику в отношении Украины. Но я знал, куда еду. Я знал, что Александр Поветкин с большим уважением относится к Украине и украинцам.

Я решил принять приглашение и отправиться в тренировочный лагерь Александра. Понимал, что получу опыт от работы с легендарным спортсменом, олимпийским чемпионом и одним из лучших супертяжеловесов мира".

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