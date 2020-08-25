Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй повеселилась на съемке в розовом бикини

После того, как девушка начала показывать в социальной сети Инстаграм, как тренируется в спортзале и приводит тело в порядок, желая еще больше подтянуть ягодцы, она обрела несколько миллионов фанатов и единомышленников. Популярность Соммер продолжает расти благодаря ее постоянным фото и видео из тренировок, которые она демонстрирует.

Устраивает их Соммер очень часто, поэтому в ее профиле мнодество материалов с информацией о ее питании, занятиях и просто забавные моменты из занятий в зале. Чтобы продолжать интриговать сеть, фитнес-модель также начала сниматься в провокативных фотосессиях. В этот раз в розовом бикини Соммер повеселилась на съемке в образе амазонки.

Светлые растрепанные волосы, завитые в кудри, милые брослеты и украшения на ногах, а также загорелое тело не оставило никого равнодушным. Пикантный и просто образ Рей вызвал бурю из комментариев в сети:

«Если ты сам по себе, у тебя нет конкурентов ✨☀️ 💕», - написала под фото Соммер.

Вот как реагируют фанаты:

«Пухляшка 😍😍😍», «Все согласны, что Соммер - самая красивая модель Тома», «Что за амазонка»🔥🔥❤️❤️», «Что, если бы мы держались за руки 😳,» «О, мой бог,» «Томная охотница♥ ️ я люблю тебя», «Вы можете мне ответить, пожалуйста, я люблю тебя», «ОМ, черт возьми, я хочу кусок торта твоего», «Все хорошо⚘⚘», «почему ты так знаменита», «Любите свои ноги, они великолепны !! », «Хорошо выглядишь, лол ❤️ люблю свой тик ток🐐», - пишут пользователи.

Также ранее мы писали, что девушка является любительницей здорового образа жизни, поэтому каждое утро отправляется на пробежку, тренируется на свежем воздухе и также любит занятия в спортзале, где снимает тренировки для фанатов и показывает топ упражнений для приведения фигуры в порядок.

Красотка продемонстрировала загорелое и подтянутое тело в ярко-салатовом бикини в пикантной позе. Некоторые пользователи Инстаграм не удержались от комментариев, отметив размер груди фитнес-модели. Тем не менее. Соммер не стесняется того, что у нее едва ли первый размер груди.

Благодаря тренировкам девушка смогла добиться идеальных бедер и упругих ягодиц, что также не осталось незаммеченным пользователями.

Напомним, что Соммер Рей устроила эффектные переодевания на пляже: топ самых сочных образов.

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