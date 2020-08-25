Промоутер Андрей Рябинский рассказал, может ли состояться бой Александра Поветкина с Александром Усиком

«Рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас реванш с Уайтом. Мы его обсуждаем, но если это будет другой бой, то, теоретически, это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших.

Этому бою может мешать только, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу. Не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения на ринге. С другой стороны, если их бой состоится, это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров», — считает Рябинский.

Ранее мы писали, что британский боксер Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) заявил, что поражение от Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) сделало его сильнее.

Также он прокомментировал эпизоды с нокдаунами россиянина.

«Я не жалею о своем поражении. Это был отличный бой, и Поветкин хорошо выступил. Я знаю, что могу победить его. Я показал это с первого раунда.

Его угол уже был готов снять его, но он провел один из лучших ударов в своей карьере. Это супертяжелый вес, полный драм, взлетов и падений.

Я не спешил в четвертом раунде, потому что он опасен - когда он потрясен, он выбрасывает мощные удары».

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

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