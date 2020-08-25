Филиппинец Нонито Донэйр (40-6, 26 КО) стал чемпионом мира в третьем дивизионе

Яркий нокаут, который принес ему пояса WBC и WBO в легчайшем весе вспомнило издание xsport.ua.

В феврале 2011 года Донэйр дрался с Фернандо Монтиелем, для которого это была четвертая защита чемпионского статуса. Филиппинец брутально разобрался с соперником. В конце второго раунда он пропустил правый боковой от соперника, чтобы блистательно контратаковать в открытую голову.

Ранее мы писали, что британский боксер Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) заявил, что поражение от Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) сделало его сильнее.

Также он прокомментировал эпизоды с нокдаунами россиянина.

«Я не жалею о своем поражении. Это был отличный бой, и Поветкин хорошо выступил. Я знаю, что могу победить его. Я показал это с первого раунда.

Его угол уже был готов снять его, но он провел один из лучших ударов в своей карьере. Это супертяжелый вес, полный драм, взлетов и падений.

Я не спешил в четвертом раунде, потому что он опасен - когда он потрясен, он выбрасывает мощные удары».

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