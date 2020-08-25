Такой фигуре можно только позавидовать

Молоденькая американская фитнес-модель Соммер Рэй сверкнула роскошной фигурой в обтягивающих костюмах

Как передает Politeka.net, серия новых фото появилась у красотки в Инстаграм. Девушка поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в костюмах для занятия спортом. На снимке на ней были лосины, которые обтянули ее подкачанные ножки и ягодицы. Образ дополнял короткий топ.

Но особое внимание поклонников привлек костюм с шортиками, которые выгодно подчеркнули аппетитный «орешек» модели. Девушка позировала на камеру спиной, чтобы все могли рассмотреть ее главную гордость.

«Я вернула цветочные наборы из розового золота с эффектом металлик», - сообщила звезда спорта своим поклонникам.

Как известно, Соммер занимается производством собственной линии спортивной одежды. Благодаря популярности в сети ей удается продвигать и свой бизнес.

За час фото модели собрало более 270 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Милый вид», «Распространяйте любовь, делайте ее заразительной», «Красотка», «Красивая женщина», «Горячая», «Так жарко», «Девушка-мечта», «Формы впечатляют», «Тебе идут все костюмы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соммер Рей поделилась жаркими кадрами с тренировки.

Напомним, что Соммер Рей в томной позе выпятила свои загорелые достоинства: "Ох, эти ножки...".

Как сообщала Politeka, Соммер Рей показала идеальный вид снизу в розовом белье: "Что за амазонка?".

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