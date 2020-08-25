Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей повеселилася на зйомці в рожевому бікіні

Після того, як дівчина почала показувати в соціальній мережі Instagram, як тренується в спортзалі і приводить тіло в порядок, бажаючи ще більше підтягнути ягідці, вона знайшла кілька мільйонів фанатів і однодумців. Популярність Соммер продовжує зростати завдяки її постійним фото і відео з тренувань, які вона демонструє.

Влаштовує їх Соммер дуже часто, тому в її профілі мнодество матеріалів з інформацією про її харчування, заняття і просто забавні моменти з занять в залі. Щоб продовжувати інтригувати мережу, фітнес-модель також почала зніматися в провокативних фотосесіях. Цього разу в рожевому бікіні Соммер повеселилася на зйомці в образі амазонки.

Світлі розпатлане волосся, завиті в кучері, милі кидки і прикраси на ногах, а також засмагле тіло не залишило нікого байдужим. Пікантний і просто образ Рей викликав бурю з коментарів в мережі:

"Якщо ти сам по собі, у тебе немає конкурентів️️💕", - написала під фото Соммер.

Ось як реагують фанати:

"Пухляшка😍 😍 😍", "всі згодні, що Соммер - найкрасивіша модель Тома»," що за Амазонка»🔥🔥❤️❤️», «що, якби ми трималися за руки 😳, ""О, мій бог, ""томна мисливиця♥ ️ я люблю тебе", "ви можете мені відповісти, будь ласка, я люблю тебе", "ОМ, чорт візьми, я хочу шматок торта твого", " все добре⚘ ⚘", «чому ти так знаменита», " любіть свої ноги, вони прекрасні !!", "добре виглядаєш, лол ❤️ люблю Свій тік ток🐐", - пишуть користувачі.

Також раніше ми писали, що дівчина є любителькою здорового способу життя, тому щоранку відправляється на пробіжку, тренується на свіжому повітрі і також любить заняття в спортзалі, де знімає тренування для фанатів і показує топ вправ для приведення фігури в порядок.

Красуня продемонструвала засмагле і підтягнуте тіло в яскраво-салатовому бікіні в пікантній позі. Деякі користувачі Instagram не втрималися від коментарів, зазначивши розмір грудей фітнес-моделі. Тим не менш. Соммер не соромиться того, що у неї навряд чи перший розмір грудей.

Завдяки тренуванням дівчина змогла домогтися ідеальних стегон і пружних сідниць, що також не залишилося непоміченим.

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