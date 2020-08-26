Промоутер супертяжа Александра Усика Александр Красюк прокомментировал возможность проведения боя между украинцем и Александром Поветкиным
Карасюк отметил, что речь о бое даже не заходила.
«Усик — официальный претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, чемпионом которой является Энтони Джошуа. На октябрь у Усика запланирован поединок с Дереком Чисорой. В случае победы Александр должен выходить против Джошуа, если тот, в свою очередь, успешно отстоит титулы против Кубрата Пулева.
Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила», — сказал Красюк.
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Ранее мы писали, что Александр Усик, Андрей Шевченко и Владимир Кличко приняли участие в турнире по гольфу.
В турнире приняли участие 80 человек, которые играли на 18 лунках.
Мероприятие организовали для того, чтобы укрепить и продвигать позитивный имидж Украины в мире, а также популяризировать развитие детского гольфа.
Недавно промоутерская компания Александра Усика провела свой первый турнир – Big Boxing Night в Киеве.
Александр Усик на своей страничке в Instagram поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.
Он опубликовал фотографию, на которой он слушает гимн Украины перед открытием турнира, а также серию фото с людьми, которые, видимо, помогали боксеру в огранизации турнира.
“Идем дальше...Мир любит сильных!”, - подписал украинский боксер свой пост.
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".