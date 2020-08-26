Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) перенесли бой из-за китайского вируса, но уже известна новая дата поединка

Британский промоутер Эдди Хирн назвал новую дату поединка.

"Вечером поговорил по телефону с Алексом Красюком из K2 Promotions. Он сказал, что они готовы. Они постоянно названивают, и давление на нас в плане организации боя нарастает.

31 октября – на эту дату мы подписались. Но все зависит от ситуации с посещаемостью, международными пассажирскими перевозками и арендой арены", - сказал Хирн.

Ранее мы писали, что промоутер супертяжа Александра Усика Александр Красюк прокомментировал возможность проведения боя между украинцем и Александром Поветкиным.

Карасюк отметил, что речь о бое даже не заходила.

«Усик — официальный претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, чемпионом которой является Энтони Джошуа. На октябрь у Усика запланирован поединок с Дереком Чисорой. В случае победы Александр должен выходить против Джошуа, если тот, в свою очередь, успешно отстоит титулы против Кубрата Пулева.

Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила», — сказал Красюк.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

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