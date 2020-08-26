Фитнес-модель из Соединенных Штатов Лекси Кай похвасталась роскошной фигурой в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Лекси Кай позирует в тесном черном топе, который решила дополнить мини-платьем с подтяжками и принтом дракона. На первом снимке красотка позирует полубоком и с распущенными волосами.

А на другой фотографии Лекси Кай позирует уже с поднятыми руками, буквально «подобрав» волосы. А благодаря позе, в кадр попала идеальная фигура модели, что не обошли стороной ее поклонники.

«Размер что надо! Топ едва выдерживает», «это твой лучший наряд, который я на тебе видел», «роскошный ангел», «королевские изгибы, просто супер», «выглядишь очень хорошо», «о боже мой, это круто», - пишут они.

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Спортсменка каждый день тренируется в зале, показывая фотоотчет в разделе Стори в социальной сети Инстаграм. Лекси нравится удивлять новыми и необычными подходами к занятиям, поэтому в последнее время она тренировалась на природе.

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