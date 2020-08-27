После матча динамовцы устроили яркое празднование в раздевалке

Видео опубликовал youtube-канал ФК «Динамо» Киев

Поздравить победителей пришли первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, почетный член Европейского футбольного союза (УЕФА) Григорий Суркис, который очень тепло поприветствовал Мирчу Луческу и, разумеется, президент клуба Игорь Суркис.

Ранее мы писали, что история с назначением на пост главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу всколыхнула в Украине даже тех, что не является фанатом данного вида спорта.

В новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев разложил ситуацию по полочкам.

«Кто такой Луческу для украинского футбола? Это тренерская легенда №1 по титулам, по регалиям, вот по всему. Луческу из провинциального Шахтера сделал клуб с мировым именем. При этом он еще умудрился сделать успешную бизнес-модель. Игроки из Шахтера переходили в ведущие топ-чемпионаты Европы. Еще и в ведущие клубы», - отметил Лесев.

Однако, ожидать, что тоже самое сейчас повториться с Динамо особо не стоит.

«Луческу – это не только титулы, но еще и эффективный менеджмент. Но опять же, добьется ли Лучески похожих результатов с Динамо? Нет и еще раз нет. Во-первых, Луческу уже глубокий старик. Румыну уже 74 года и это не тот возраст, когда ты будешь семь дней в неделю бодрячком. Во-вторых... Чемпионат Украины – это уже натуральный колхоз. Здесь нет ни денег, ни перспектив роста. У третьей команды чемпионата Зари годовой бюджет 8 миллионов долларов. В таком чемпионате обосрется не то, что Луческу, а Гвардиола с Моуриньо», - заявил Лесев.

Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.

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