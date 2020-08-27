Вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на предвыборном съезде организации.

"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского,.

Сам легендарный футболист не смог лично присутствовать на съезде, но отметил, что активно следит за переменами в городе.

"До певцы,то боксеры,то борцы,то футболисты то юмористы!!!Хватит ребята!!!! Хватит !!! Уборщицы для комплекта министерств не хватает.и так страну довели до ручки", " Только его и не хватает, сразу все изменится!", " Пусть бл...вратарей тренирует", " Саша не лезь в это г**но,Ты самый лучший!", - пишут украинцы в комментариях.