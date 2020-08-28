В Кривом Роге фанаты возрожденного Кривбасса не особо в восторге от Владимира Зеленского

Как передает Politeka, не так давно президент Украины Владимир Зеленский посетил матч предварительного раунда Кубка Украины между Кривбассом и Черкащиной. Начало игры задержалось на 50 минут из-за опоздания Владимира, которому доверили право первого удара в матче.

Матч проходил со зрителями – на игре разрешили находиться максимум 25% болельщиков от вместимости стадиона. Этим воспользовались некоторые фанаты, разместив обращенный к Президенту Украины баннер с текстом: "Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".

Полотно было продемонстрировано на третьей минуте, но уже к двенадцатой его не было видно. Матч закончился победой Кривбасса со счетом 4:2.



Напомним, президент Владимир Зеленский навестил свох родителей в Кривом Роге.

Сообщается, что произошло это, вечером 26 августа. Журналисты, поджидавшие главу государства у подъезда дома его родителей, поинтересовались, съедет ли Зеленский с государственной дачи, расположенной в Конча-Заспе.



"Когда я себе дом возьму в аренду или куплю, то съеду", – пообещал президент.





Отметим также, что Зеленский стал каратистом с черным поясом. Почетный первый дан в традиционном карате ему подарили в специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кировоградской области. Об этом вечером 27 августа сообщила пресс-служба главы государства.

Диплом мастера и именной черный пояс с вышитой на японском языке фамилией "Зеленский" ему преподнесли воспитанники СДЮСШОР-2.



Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".