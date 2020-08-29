Американская фитнес-модель Лекси Кай взбудоражила образом без белья

Спортсменка каждый день выкладывает результаты своих тренировок в разделе Стори. Девушка показывает, как занимается в зале, как подтягивает формы и как "прокачивает" бедра. При этом в самом профиле в Инстаграм Лекси можно найти множество фото, на которых девушка позирует в стильных спортивных костюмах.

Именно поэтому кадры, на которых Лекси позирует без белья, в неформатной одежде или жарких нарядах - мини платьях, юбках или шортиках - вызывают бурную реакцию у пользователей сети. Чаще всего девушка предпочитает обтягивающие брюки и милые кофты с аккуратными декольте.

В этот раз Лекси сразила пикантным видом - она надела розовую кофточку, под которой не было ни маечки, ни самого белья. Причем, чтобы скрыть лишнее, Кай завязала кофту на простую шнуровку на шее, что едва ли смогло прикрыть грудь девушки.

«Милашка в розовом», «любимая девочка», «Это реально классно, пожар!», «Просто шальная императрица,» «Sexyyy💋💋💋👍👍😘😘», «Очень мило», «Очень красивый и горячий вид», «Боже, ты такая дерзкая😍🍐🍐😍💘», «Никаких смущений😍», «Кошечка просто класс😻🔥😻», «Здесь холодно? @Iamlexikai», «⚘Любите свое красивое лицо и улыбайтесь 💯🔥👌💛», «потрясающе выглядит», «Красиво 👏🏽👏🏽👏🏽👍🏼👍🏼», «Такая красивая! 🌹😘❤️», «красивый ангел, такое красивое лицо и глаза, фантастические волосы, сексуальные губы, абсолютное великолепное тело», - пишут пользователи.

Чтобы привлекать внимание к себе, очень часто фитнес-модель также примеряет на себя модные спортивные костюмы, следуя за трендами. Не так давно эффектная девушка надела ярко-красный костюм. выгодно подчеркнувший упругую грудь и подтянутые ягодицы.

Лекси удалось восхитить стройной фигурой и "прокаченными" бедрами, которыми она так гордится. Из-за низкого роста Лекси не комплексует, также и из-за того, что она кажется полнее, чем есть. Поэтому девушка одевается всегда так, чтобы ее пышные формы были подчеркнуты правильно.

«Малышка для любви 🐵💧👅🍑🍆😍», «Откройся и скажи ах», «Хорошая поза для формочек», «Я сказал тебе смотреть мне в чёртовы глаза ....», «Никто не смотрит в глаза🔥🔥🔥», «Великолепно 😁👌», «Классная картинка дорогая 💕»», «2-е фото, черт возьми, фотошоплено».

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