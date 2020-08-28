Популярная американская фитнес-модель Николь Амато заворожила формами в черном белье

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился у красотки в Инстаграм. Амато была в красивом белье с кружевом и сеточкой, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Фитнес-модель держала в руках пистолет, который страстно облизывала языком. Это произвело настоящий фурор среди поклонников звезды.

«Иногда тебе просто нужно лизать это», - подписала фото Амато.

За полчаса ее фото собрало почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Привет 👋 с другого конца света», «Хорошо лизать», «Босс», «Ты из банды?», «Абсолютно фантастическая, потрясающая, и так опасно великолепная», «Такой потрясающий снимок 😍😍 Мне он очень нравится ❤️❤️», «С пятницей! Хорошего дня, детка», «Благослови тебя, великолепная богиня, ты действительно фантастическая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Николь Амато, которая добилась фантастических результатов в фитнесе, сверкнула роскошной фигуркой в компании горячих подружек. Девушка была одета в красное нижнее белье, которое практически ничего не прикрывало. Крохотные трусики-бикини позволили увидеть упругую «пятую точку» Николь.

Отметим, что красотка любит делиться такими снимками.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".