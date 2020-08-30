Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала комплекс упражнений для такой же шикарной фигуры, как у нее

Красотка активно упражняется, чтобы поддержать себя в форме, передает Politeka.net. Модель несколько часов назад опубликовала жаркие кадры во время тренировки.

Звезда предстала в белом топике с глубоким декольте. Тонкая темная полосочка ткани посередине выреза помогала удерживать пышный бюст Николь.

Также модель надела велосипедки леопардовой расцветки, обтянувшие ее идеальные формы. В частности, кроме упругих ягодиц, они выделили тонкую талию знаменитости.

Цепочки на шее и темная кепка на голове сделали образ завершенным.

Амато выполняла различные упражнения, записывая сториз. Звезда присела на перекладину и поднимала ноги, она отжималась от пола, а также вытягивала позвоночник, встав во весь рост.

Кадры не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, стоит отметить, что кадры вышли не только горячими, но и очень полезными.

Напомним, Николь Амато натянула на пышную грудь тонкий черный топик с полупрозрачной вставкой посередине. Толстые бретельки натянулись на плечах и будто впились в кожу.

Сквозь "сеточку" была видна соблазнительная грудь, которая "развалилась" по бокам под черной тканью.

Ранее мы писали, что Николь Амато была в красивом белье с кружевом и сеточкой, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Фитнес-модель держала в руках пистолет, который страстно облизывала языком. Это произвело настоящий фурор среди поклонников звезды.

«Иногда тебе просто нужно лизать это», - подписала фото Амато.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".