Украинская теннисистка Даяна Ястремская сверкнула фигуркой в соблазнительной спортивной форме

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у спортсменки в Инстаграм. Девушка была одета в стандартный костюм теннисисток, который состоит из обтягивающего топа и коротенькой юбочки-разлетайки. Образ красотка дополнила черной кепкой с козырьком.

Спортсменка рассказала, что готова к серьезному матчу. Этим фото она продемонстрировала свою готовность. За день ее фото собрало более 7,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Лучшая, люблю и удачи», «Давай Даяша!», «Нравится твоя игра! Удачи в Open!», «Фотка супер!», «Красная шапочка», «У тебя красивое красное платье», «Действуй, Даяна! Мы в тебя верим!», «Надеюсь, титул US Open уже на подходе... молодые звезды выступают хорошо», «Удачи, Даяна!», «Надеюсь, у вас будут отличные матчи! Всего наилучшего!», - пишут пользователи сети.

Как известно, 20-летняя Ястремская уже добилась небывалых высот. Она трижды побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде, а также была 6-й ракеткой мира среди юниоров.

Ранее мы писали, что Даяна Ястремская во время карантина ездила на тренировки со своим псом. Девушка сажала собаку в рюкзак и ехала с ним на велосипеде.

Напомним, что Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье: от этого фото пропадает покой.

Как сообщала Politeka, Даяна Ястремская показала жаркие тренировки на пляже у моря: "Ого, круто!".

Также Politeka писала, что Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье: "Глаз не оторвать".