Украинский боксер Александр Усик рассказал, как Василий Ломаченко порой реагирует на тренировки своего отца Анатолия Ломаченко

Как передает Politeka, об этом он поведал в фильме «Папаченко».

«Что-то Анатолий Николаевич говорит Василию делать и тот ходит по залу и что-то там вещает, разговаривает. Мне Анатолий Николаевич говорит: «Посмотри, он сейчас побубнит-побубнит, а потом придет и сделает».

Оп, Василий сделал, поворачивается: «Ну что, довольный, вот, я сделал. Он говорит: «Ну да, довольный, все, иди».

Я спрашиваю: «Ну чего ты бубнишь?» Он: «Ну бубню и бубню». Ну, Василий Анатолиевич, он такой и есть. Если бы он не был таким, то и не был бы Василием Ломаченко, которого все прекрасно знают».



Напомним, ранее российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал , что не хочет драться с украинцем Александром Усиком.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – сообщил Поветкин.

По его словам, что кроме Усика существуют другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.





"Если бы мы были двумя боксерами в целом мире, тогда бы мы, наверное, встретились. Но мы не два боксера в мире", – отметил Поветкин.



Как сообщала Politeka, украинский боксер Иван Редкач назвал лучших по его мнению украинских боксеров.



Спортсмен ответил на вопрос в своем Instagram.

Аервое место в этом рейтинге занял Виктор Постол. Вторую строчку занял бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Тройку лидеров замкнул Денис Беринчик. Дадее на 4-5 местах расположились Тарас Шелестюк и Сергей Деревянченко.



Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".



